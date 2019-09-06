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После выходных в Украине подешевеет доллар и евро

18:43, 06 сентября 2019
Финансы
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Иллюстрация / REUTERS

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 9 сентября установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2508,6035 (6 сентября – 2531,0639)

100 EUR – 2766,2371 (6 сентября – 2798,8505)

Сегодня, 6 сентября, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,05/25,08 гривни/доллар, что на 11 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 27,68/27,71 гривни/евро, что на 20 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов.

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Теги: #официальный курс#официальная гривня