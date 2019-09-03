Больше купили, чем продали: сколько валюты ушло из банков в руки украинцев
15:31, 03 сентября 2019Финансы
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Покупка валюты второй месяц подряд превысила продажу после того, как в мае и июне украинцы продавали больше валюты.
Украинцы в августе снова купили в банках больше валюты, чем продали / фото УНИАН
Украинцы в августе купили через банковскую систему 1,424 млрд долл., или на 97 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем продали.
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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, покупка валюты превысила продажу второй месяц подряд после того, как в мае и июне украинцы продавали больше валюты.
Также сообщается, что с начала года (за январь-август) показатель продажи валюты населением через банки остается выше покупки - на 56,5 млн долл.
Как сообщал УНИАН, украинцы в июле купили через банковскую систему 1,501 млрд долл., или на 93,7 млн долл. больше наличной иностранной валюты, чем продали.
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