Проблем с погашением внешних долгов Украины не будет - НБУ

Сейчас на счетах правительства больше 2 миллиардов долларов и десятки миллиардов гривень.

Национальный банк Украины не видит проблем с погашением внешних долгов Украины до конца года, даже если в этот период не будет новой программы с Международным валютным фондом.

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Об этом заявил журналистам заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

«По сравнению с прошлым годом ситуация намного лучше. Сейчас на счетах правительства больше двух миллиардов долларов и десятки миллиардов гривен, – сказал Сологуб. - Никаких проблем с финансированием до конца этого года Министерство финансов не имеет».

По его словам, по этой же причине ситуация на мировых финансовых рынках обошла Украину стороной, поскольку наша страна практически выполнила программу заимствований.

«Без программы с МВФ мы можем пройти, но программа МВФ очень важна для цены заимствований», - добавил зам главы НБУ, отметив, что многие страны с худшими параметрами, чем Украина, привлекают ресурсы по более низкой цене.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 млрд долл. в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.