Fitch и S&P понизили рейтинг Аргентины

Fitch понизило суверенный рейтинг Аргентины с уровня B до CCC, S&P также понизило рейтинг страны с B до B-.

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины на три ступени - с уровня B до CCC.

Об этом говорится в сообщении агентства, передает РБК.

"Понижение рейтингов отражает повышенную неопределенность политики после прошедших 11 августа праймериз, серьезное ужесточение условий финансирования и ожидаемое ухудшение макроэкономической ситуации", - говорится в сообщении. Отмечается, что это увеличивает вероятность суверенного дефолта или какой-либо реструктуризации.

Рейтинговое агентство Standard&Poor’s также понизило долгосрочный рейтинг Аргентины с B до B-, передает Bloomberg.

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12 августа падение аргентинского песо к доллару достигало 33%. После объявления в Аргентине результатов президентских праймериз, на которых победил оппозиционный кандидат Альберто Фернандес, иностранные инвесторы стали резко избавляться от активов в этой стране.

Аргентинский биржевой индекс S&P Merval 12 августа упал на 48% в долларовом выражении, что стало вторым по величине падением в течение дня на фондовых биржах, которые отслеживает Bloomberg.

Фернандес на праймериз набрал 47,7% голосов, действующий лидер страны Маурисио Макри - 32,1%. В случае победы оппозиционного кандидата экс-президент Кристина Фернандес де Киршнер (не является родственником Альберто Фернандеса), которая была у власти с 2007 по 2015 год, станет вице-президентом страны.