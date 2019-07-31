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Гривня продолжает рекордно укрепляться: доллар - 25 гривень, евро - меньше 28

09:24, 31 июля 2019
Финансы
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Курс доллара и евро продолжает падать / фото УНИАН

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 31 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2508.5516 (30 июля – 2525.2582)

100 EUR – 2798.0385 (30 июля – 2807.8346)

В последний раз курс валют находился на таком уровне почти три года назад - в августе 2016 года.

Как сообщал УНИАН, по прогнозам экспертов, курс доллара в Украине к концу года вырастет относительно гривни, однако не достигнет заложенного в госбюджете-2019 показателя в 29,3 грн/долл.

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Теги: #курс гривни#курс валют