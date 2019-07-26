Эксперт назвал причины укрепления гривни в июле

По его словам, ключевыми факторами укрепления гривни в июле стали покупка гособлигаций иностранцами и экспортная выручка.

Ключевыми факторами укрепления гривни в июле стали продажа валюты нерезидентами под покупку облигаций внутреннего госзайма и рост валютной выручки экспортеров аграрной продукции и металлургии.

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Такое мнение высказал старший аналитик "Райффайзен Банка Аваль" Михаил Ребрик в комментарии УНИАН.

"Ключевые причины укрепления: массированные продажи со стороны нерезидентов под покупки ОВГЗ плюс продажи со стороны экспортеров аграрной продукции и металлургии. Все это на фоне традиционно спокойного летнего периода, когда преобладают продажи. Мировые цены на зерно и железную руду высоки, в то время как нефть и газ подешевели", - пояснил эксперт.

Он отметил, что нерезиденты позитивно отреагировали на результаты досрочных парламентских выборов в Украине и верят в ускорение реформ, при этом макроситуация в стране благоприятна, а реальная ставка по украинским облигациям остаётся одной из самых высоких в мире.

По мнению эксперта, пока фундаментальных причин для ослабления гривни нет, так как урожай зерновых в Украине рекордный и причин для снижения спроса нерезидентов на ОВГЗ нет, а при назначении премьер–министра – технократа и ускорении реформ в комплексе с новой программой Международного валютного фонда нерезиденты начнут заходить в ОВГЗ ещё интенсивнее.

Ребрик считает, что есть вероятность дальнейшего укрепления гривни до уровня 24,90-25 гривень за доллар, а девальвация возможна только на фоне плохих политических новостей.

"В августе, скорее всего, национальная валюта будет оставаться в коридоре 25,4-26,4 гривни за доллар с возможными краткосрочными выходами чуть ниже", - прогнозирует эксперт.

В то же время он отметил, что чрезмерное укрепление гривни приводит к невыполнению плановых показателей бюджета по доходам от пошлин и налогов на экспорт/импорт, а также негативно сказывается на финансовых показателях экспортеров.

Справка УНИАН. Украинская гривня в начале июля преодолела психологическую отметку 26 гривень за доллар и продолжает практически непрерывно укрепляться.

Национальный банк на пятницу, 26 июля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 25,49 гривни/доллар, к евро – на уровне 28,33 гривни/евро.