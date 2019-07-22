Fitch подтвердило рейтинг Одессы

Отмечается, что город ограничен аналогичным суверенным рейтингом Украины.

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента украинского города Одесса на уровне «B-» со стабильным прогнозом.

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Как сообщается на сайте агентства, подтверждение рейтинга отражает мнение Fitch о том, что город ограничен аналогичным суверенным рейтингом Украины.

При этом, Fitch оценивает автономный кредитный профиль города (SCP) на уровне «bb-», основываясь на сочетании профиля уязвимых рисков Одессы и оценки устойчивости долга «ааа».

В Fitch считают, что стабильные результаты деятельности города и показатели долга будут сохранены в среднесрочной перспективе, несмотря на прогнозируемый умеренный рост чистого скорректированного долга города после инвестиций.

Отмечается, что Одесса является третьим по величине городом в Украине с 1 миллионом жителей, имеет свой ключевой порт в Черном море. Город является важным административным, промышленным, образовательным и культурным центром, а его экономика диверсифиццирована в сфере услуг и производства.

По оценкам Fitch, украинская экономика вырастет на 2,9% в 2019 году, поддерживая экономические перспективы города и рост налоговых поступлений. Тем не менее, по сравнению с другими странами показатели благосостояния Украины и Одессы слабы, а национальный ВВП на душу населения значительно ниже среднего по Евросоюзу.

Как сообщал УНИАН, международное рейтинговое агентство Fitch в марте текущего года подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне «B-» со стабильным прогнозом.