Смена руководства МВФ не повлияет на отношения Фонда с Украиной – Нацбанк

Решение о предоставлении кредитов странам принимает Совет директоров МВФ, и персонализировать вопрос сотрудничества Украины с МВФ не стоит.

Отставка Кристин Лагард с поста директора-распорядителя Международного валютного фонда в связи с ее переходом на должность президента Европейского центрального банка не повлияет на отношения Украины с МВФ, считает глава совета Национального банка Богдан Данилишин.

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"Журналисты задают вопрос, как это отразится на сотрудничестве Украины и МВФ. С моей точки зрения, не отразится, так как деятельность МВФ, процедуры подготовки документов, мониторинга и оценки не находятся в зависимости от персоны руководителя Фонда. Решения принимаются в соответствии с утвержденной процедурой", - написал Данилишин на своей странице в соцсети Facebook.

Он отметил, что решение о предоставлении кредитов странам принимает Совет директоров МВФ, и персонализировать вопрос сотрудничества Украины с МВФ не стоит.

"Что нужно сделать Украине для возобновления сотрудничества с Фондом? Здесь нет особых секретов. После завершения выборов в Верховную Раду нужно сформировать парламентскую коалицию, которая создаст правительство. Именно после появления нового Кабмина начнутся переговоры о новой программе кредитного сотрудничества с МВФ", - добавил Данилишин.

По его мнению, для согласования новой программы МВФ может выдвинуть такие требования, как минимальный дефицит госбюджета, продолжение структурных реформ, приватизация ряда госкомпаний, продажа земли сельхозназначения.

"Кроме того, известно, что МВФ предпочитает предоставлять странам-заемщикам кредиты при условии проведения ими антиинфляционной и антикоррупционной политики", - отметил Данилишин.

Справка УНИАН. Саммит Евросоюза 2 июля выдвинул кандидатуру Кристин Лагард на пост главы Европейского центробанка, в связи с чем она в тот же день объявила о временном прекращении исполнения обязанностей директора-распорядителя МВФ, а 16 июля подала в отставку.

Лагард занимала пост директора-распорядителя МВФ с июля 2011 года. В период ее руководства Украина начинала с МВФ три программы - Stand-by в 2014 году, EFF в 2015 году и Stand-by в 2018 году.