Зависло в Кабмине: Нефедов рассказал о судьбе постановления по спецпошлинам на товары из РФ

Глава таможенной службы отметил, что финального текста, насколько ему известно, не существует.

Финальный текст правительственного постановления, предусматривающего введение спецпошлин на товары российского происхождения с 1 августа, завис в Кабинете министров.

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Об этом сообщил руководитель новосозданной Государственной таможенной службы Украины (ГТС) Максим Нефедов в ходе встречи с бизнесом, организованной Европейской Бизнес Ассоциацией.

"Идет затяжная борьба в кулуарах. Есть лоббисты с разных сторон, которые растаскивают этот текст на куски и пытаются что-то в него вписать или вычеркнуть. Финального текста, насколько мне известно, не существует", - сказал Нефедов, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом руководитель таможенной службы отметил, что не владеет полной информацией о деталях спорных моментов в отношении данного правительственного документа.

"На уровне Кабмина он завис, я не владею полноценно этой информацией, этим вопросом занимается госсекретарь", - добавил он.