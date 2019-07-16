В среду в Украине подорожают доллары и евро

Официальный курс НБУ на 17 июля: 100 USD – 2586,4142 гривни; 100 EUR – 2902,7327 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 17 июля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2586,4142 (16 июля – 2574,0920)

100 EUR – 2902,7327 (16 июля – 2900,7443)

Как сообщает УНИАН, сегодня, 16 июля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 25,93/25,96 гривни/доллар, что на 14 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни к евро находятся на уровне 29,08/29,11 гривни/евро, что на 2 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.