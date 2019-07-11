В Одессе состоялась первая в Украине конференция о финансах для внешней торговли FinCamp Odessa’2019
Форум объединил около 150 представителей бизнеса – для обсуждения современных макроэкономических трендов, финансовых и нефинансовых рисков, а также поиска путей выхода на международные рынки и развития отечественного импорта и экспорта.
«Высокие ставки по кредитам и нежелание транснациональных компаний финансировать бизнес в Украине – это главные вызовы, с которыми сталкиваются участники внешней торговли в Украине, особенно начинающие, – отметил директор департамента корпоративного бизнеса банка «Пивденный» Александр Матюшенко. – Организуя подобные мероприятия, мы стремимся дать представление обо всех доступных финансовых решениях, их преимуществах и рисках. Мы видим, что такая комплексная экспертная поддержка становится все более востребованной, особенно в сегменте среднего и некрупного корпоративного бизнеса с большими амбициями и классным продуктом, но с недостатком знаний и опыта работы на внешних рынках».
Как отметили участники конференции, изюминкой мероприятия стала кейс-сессия собственников бизнеса, в течение которой они привели немало вдохновляющих примеров выхода на международные рынки – как предприниматели начинали и развивали бизнес, преодолевали кризисы, принимали вызовы и находили возможности для развития в Украине и за ее пределами.
Об актуальных инструментах для финансирования импортно-экспортных операций, управления валютными рисками и инвестирования в ценные бумаги рассказали директор департамента корпоративного бизнеса банка «Пивденный» Александр Матюшенко, валютный трейдер компании «Кернел» Александр Петриченко и директор департамента комплаенса банка «Пивденный» Владимир Гавлицкий.
Вторая сессия форума была посвящена роли финансового департамента и стратегиям планирования выхода на международные рынки. С ними делегатов ознакомили Игорь Снитивкер, директор по стратегическому развитию «Кайдзен Институт» Украина, а также победители рейтинга топ-10 лучших финансовых директоров Юрий Тарасенко (CFО корпорации «Богдан») и Юрий Пинчук (FP & A, Private Equity).
На заключительной сессии форума речь шла о нефинансовых рисках и ключевых факторах финансовых потерь. Она началась с мастер-класса по трансфертному ценообразованию от менеджера практики PWC Украины Анны Николайко. О безопасности импортно-экспортных операций рассказали управляющий директор COSA Павел Верхняцкий и коммерческий директор Запорожского завода ферросплавов Елена Бай.
Финансирование международной торговли и валютные операции – одна из самых мощных компетенций банка «Пивденный», который работает на рынке более 25 лет и является одним из лидеров в сегменте корпоративного банкинга. Объем покупки-продажи валюты клиентами банка в 2018 году составил 4,3 млрд долл. США (+23 % по сравнению с 2017 годом). По данному показателю «Пивденный» входит в десятку крупнейших игроков в банковской системе.