Bloomberg: Украина привлекает фондовых менеджеров устойчивостью к конфликту между США и Китаем

По словам экспертов, на украинскую валюту больше влияют внутренние факторы, чем внешние.

Устав от торговой войны между США и Китаем, менеджер бондов из компании M&G Investments Клавдия Калич находит скрытые перлы на периферийных рынках, менее пораженных конфликтом. Украина, Нигерия и Казахстан предлагают привлекательные возможности. Потому что, по словам фондового менеджера, внутренние события в этих странах определяют направление движения их рынков.

Как пишет Bloomberg, это делает их валюты менее уязвимыми к изменениям траектории доллара и настроений инвесторов из-за китайско-американской торговой войны.

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«Оценки доллара не критичны для таких видов валют», - сказала Калич, которая руководит бондам развивающихся стран на два миллиарда долларов, во время интервью в Сингапуре. По ее словам, для украинской, нигерийской и казахской валют нет никакого значения, что произойдет с США и Китаем в краткосрочной перспективе.

По словам главы МВФ Кристин Лагард, пошлины, введенные между США и Китаем, сдерживающих глобальную экономику, которая сейчас в «шатком положении». Хоть страны договорились о торговом перемирии, стратеги и инвесторы встревожены тем, что главные проблемы еще не решены. Поэтому существует высокая вероятность, что переговоры вновь провалятся.

«На следующей неделе для Трампа может еще что-то случится и он передумает», - сказала Калич.

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Трейдер говорит, что добавила в портфель местные бонды Украины еще до победы Владимира Зеленского на президентских выборах в апреле. По ее словам, новый украинский лидер назначил правильных людей на должности и привержен реформам, которые поддерживает МВФ. Украинская гривня среди четырех валют мира с наилучшими показателями в соотношении к доллару США в этом году. Это подтверждают данные Bloomberg.