Средняя зарплата украинцев за год увеличилась до 10 239 гривень

При этом, по сравнению с апрелем, в мае она уменьшилась на 0,3%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника в Украине в мае 2019 года выросла по сравнению с маем прошлого года на 17,4% - до 10 239 гривень.

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Об этом сообщила Государственная служба статистики.

Отмечается, что, по сравнению с апрелем, размер средней номинальной заработной платы в мае уменьшился на 0,3%, а за последние 12 месяцев, по сравнению с маем 2018 года, увеличился на 17,4%.

Индекс реальной заработной платы в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года составил 99,0%, а относительно мая 2018 - 107,0%.

Госстат отмечает, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в мае 2019 составила 10239 гривень, что в 2,5 раза выше уровня минимальной заработной платы (4173 гривни).

Как сообщал УНИАН, с 1 января 2019 года минимальная заработная плата в Украине увеличилась до 4173 гривень с 3723 гривни.

Национальный банк ожидает замедления темпов роста заработных плат в Украине, прогнозируя повышение номинальных зарплат на 16% в 2019 году и на 10% в 2020 году, соответственно, или на 7% и 5% - в реальном выражении.