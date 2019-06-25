Выпуск новых банкнот и отмена мелких монет не ускорят инфляцию - глава НБУ

По словам Смолия, речь не идет об увеличении денег в обороте.

Национальный банк Украины не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот номиналом 1 тысяча гривень и изъятия мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек.

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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

"Оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию", - сказал Смолий.

По его словам, речь не идет об увеличении денег в обороте.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 1 октября выводит из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек.

Также постепенно будет выведена из обращения монета номиналом 25 копеек, но она пока останется платежным средством.