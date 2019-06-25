Выпуск новых банкнот и отмена мелких монет не ускорят инфляцию - глава НБУ
13:19, 25 июня 2019Финансы
169 0
По словам Смолия, речь не идет об увеличении денег в обороте.
Изъятие монет не повлияет на количество денег в обороте / фото УНИАН
Национальный банк Украины не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот номиналом 1 тысяча гривень и изъятия мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек.
Читайте такжеКак будет выглядеть новая банкнота в 1000 гривень: фоторепортаж
Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.
"Оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию", - сказал Смолий.
По его словам, речь не идет об увеличении денег в обороте.
Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 1 октября выводит из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек.
Также постепенно будет выведена из обращения монета номиналом 25 копеек, но она пока останется платежным средством.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter