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Выпуск новых банкнот и отмена мелких монет не ускорят инфляцию - глава НБУ

13:19, 25 июня 2019
Финансы
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Изъятие монет не повлияет на количество денег в обороте / фото УНИАН

Национальный банк Украины не ожидает ускорения инфляции в результате выпуска новых банкнот номиналом 1 тысяча гривень и изъятия мелких монет номиналами 1, 2 и 5 копеек.

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Об этом сообщил журналистам глава НБУ Яков Смолий в ходе брифинга.

"Оптимизация банкнотно-монетного ряда никоим образом не влияет на инфляцию", - сказал Смолий.

По его словам, речь не идет об увеличении денег в обороте.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 1 октября выводит из обращения мелкие монеты номиналами 1, 2 и 5 копеек.

Также постепенно будет выведена из обращения монета номиналом 25 копеек, но она пока останется платежным средством.

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Теги: #купюра в 1 тысячу гривень#1000-гривневая купюра#монеты в Украине