Яценюк о сдерживании инфляции 2014 года: Я говорил Гонтаревой издать такое же постановление, которое спасло гривню 2004-го

По словам Арсения Яценюка, в 2004 году, будучи и.о. главы НБУ, ему удалось предотвратить падение гривни.

Премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер «Народного фронта» Арсений Яценюк в интервью Дмитрию Гордону рассказал, как в 2014 году советовал тогдашней главе Нацбанка Валерии Гонтаревой ввести валютные регуляции, чтобы предотвратить падение гривни.

Яценюк напомнил, что когда был и.о. главы Национального банка Украины во время Оранжевой революции 2004 года, «банки начали закрываться, банкоматы перестали работать, курс с 5 гривень за доллар вылетел на 8»: «Я тогда принимаю жесткое решение – введение валютных регуляциях, жестких ограничений. Сам завожу наличную валюту как Нацбанк, сам корректирую курс, запрещаю выдавать депозиты, даю рефинансирования банкам».

«Три недели – и все стало на место. Курс с 8 на 5. Ни один вкладчик в 2004 году не потерял свой вклад. Ни один не упал, когда люди остались бы без денег», - вспомнил он.

В конце 2014 года, когда он увидел отток валюты, напомнил Арсений Яценюк, то встретился с тогдашним руководителем Нацбанка Валерией Гонтаревой в кабинете бывшего главы АП Бориса Ложкина: «Есть корпоративная культура между премьер-министром и Нацбанком. Я же не выйду в телевизор рассказывать о том, какой Национальный банк. Это неправильно. Ты внутри разбирайся. Я говорю: «Валерия Алексеевна, послушайте внимательно. У нас очень, очень плохая тенденция. Я вас прошу, возьмите постановление 2004 года, измените фамилию Яценюк на Гонтарева, сделайте это уже. Там нет ничего гениального, но это работает».

Однако, рассказал он, Нацбанк не сделал этого, и гривна упала до 37 за доллар: «Я прерываю заседание Кабинета министров в прямом эфире, еду к президенту. Обращаюсь, чтобы глава Национального банка приехала к президенту. Мы встретились, проговорили, вышли с публичным заявлением. Курс с 37 упал до 29».