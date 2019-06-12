Почем сегодня валюта: доллар и евро подешевели

Национальный банк на среду, 12 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,30 грн/долл., к евро – на уровне 29,77 грн/евро.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 12 июня установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2629.8950 (11 июня – 2637.5022)

100 EUR – 2977.0411 (11 июня – 2980.6412)

Как сообщла УНИАН, во вторник, 11 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,46/26,49 грн/долл., что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 29,94/29,97 грн/евро, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.