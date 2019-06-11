Валютные качели продолжаются: гривня подешевела к доллару на 16 копеек

Котировки гривни к евро снизились на 22 копейки.

Во вторник, 11 июня, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,46/26,49 грн/долл., что на 16 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,94/29,97 грн/евро, что на 22 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 12 июня, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,30 грн/долл., к евро – на уровне 29,77 грн/евро.