Прогноз резервов Украины пересмотрят из-за паузы в отношениях с МВФ - Нацбанк

Действующая программа с МВФ предусматривает получение в этом году двух траншей по 1,3 млрд долл., однако Фонд возобновит переговоры с нашей страной после выборов в Раду и формирования нового Кабмина.

Национальный банк Украины пересмотрит прогноз уровня международных резервов Украины на конец года с учетом рисков неполучения в этом году финансирования Международного валютного фонда и других официальных кредиторов.

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Об этом сообщил на брифинге глава НБУ Яков Смолий.

"В июле будет обновленный макроэкономический прогноз, и мы считаем показатели. Но мы уже предусматриваем, что те прогнозы, которые были в апреле этого года, будут частично пересмотрены", - сказал он, не называя конкретных показателей.

Справка УНИАН. Действующая программа с МВФ предусматривает получение Украиной в этом году двух кредитных траншей по 1,3 миллиарда долларов.

По итогам майской миссии в Фонде заявили о возобновлении переговоров относительно дальнейшего сотрудничества с нашей страной после выборов в Верховную Раду и формирования нового Кабинета министров.

По оценкам главы совета НБУ Богдана Данилишина, Украина может претендовать на подписание новой программы с МВФ не ранее конца сентября - начала октября.