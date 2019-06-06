Нацбанк рассказал о рисках из-за паузы в отношениях с МВФ
Отсрочка обсуждения дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда до формирования нового украинского правительства усиливает уязвимость экономики страны.
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Об этом говорится в материалах Национального банка Украины.
"На сегодня обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ и, как следствие, связанного финансирования, отложено до формирования нового правительства. Это усиливает уязвимость экономики Украины и может обусловить увеличение волатильности на финансовых рынках", - отмечает регулятор.
По информации НБУ, на протяжении последних недель волатильность на финансовых рынках уже усилилась вследствие спекуляций на тему внешнего государственного долга, отсрочки обсуждения с МВФ и дальнейшего усиления угроз для финансовой стабильности из-за хода судебных процессов.
Также Нацбанк отмечает, что ослабление фундаментального инфляционного давления в Украине может сдерживать расширение внутреннего спроса.
"Возможное влияние на будущую ценовую динамику со стороны устойчивого роста потребительского спроса, усиления волатильности на финансовых рынках и других факторов, а также необходимые для их нивелирования меры монетарной политики будут учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ", - говорится в документе.
Также сообщается, что новый подробный макроэкономический прогноз будет опубликован в Инфляционном отчете НБУ 25 июля.
Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине в мае с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 миллиарда долларов в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.
Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередные парламентские выборы 21 июля и предложил действующему составу правительства подать в отставку.
По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и определения новым Кабинетом министров приоритетов своей политики.