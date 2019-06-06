Нацбанк рассказал о рисках из-за паузы в отношениях с МВФ

Регулятор отмечает, что это может спровоцировать рост волатильности на финансовых рынках.

Отсрочка обсуждения дальнейшей финансовой поддержки Украины со стороны Международного валютного фонда до формирования нового украинского правительства усиливает уязвимость экономики страны.

Читайте такжеГройсман: программа МВФ может быть дополнена "серьезными" требованиями к Украине

Об этом говорится в материалах Национального банка Украины.

"На сегодня обсуждение дальнейшей финансовой поддержки со стороны МВФ и, как следствие, связанного финансирования, отложено до формирования нового правительства. Это усиливает уязвимость экономики Украины и может обусловить увеличение волатильности на финансовых рынках", - отмечает регулятор.

По информации НБУ, на протяжении последних недель волатильность на финансовых рынках уже усилилась вследствие спекуляций на тему внешнего государственного долга, отсрочки обсуждения с МВФ и дальнейшего усиления угроз для финансовой стабильности из-за хода судебных процессов.

Также Нацбанк отмечает, что ослабление фундаментального инфляционного давления в Украине может сдерживать расширение внутреннего спроса.

"Возможное влияние на будущую ценовую динамику со стороны устойчивого роста потребительского спроса, усиления волатильности на финансовых рынках и других факторов, а также необходимые для их нивелирования меры монетарной политики будут учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе НБУ", - говорится в документе.

Также сообщается, что новый подробный макроэкономический прогноз будет опубликован в Инфляционном отчете НБУ 25 июля.

Как сообщал УНИАН, миссия МВФ работала в Украине в мае с целью оценки выполнения условий для предоставления нашей стране очередного транша кредита на 1,3 миллиарда долларов в рамках действующей программы stand-by и изучения вопроса об ответственности за незаконное обогащение, в феврале отмененной решением Конституционного суда Украины.

Накануне приезда миссии президент Украины Владимир Зеленский инициировал внеочередные парламентские выборы 21 июля и предложил действующему составу правительства подать в отставку.

По итогам майской миссии в МВФ заявили, что Фонд возобновит переговоры о дальнейшем сотрудничестве с Украиной после выборов в Верховную Раду и определения новым Кабинетом министров приоритетов своей политики.