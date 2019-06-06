Фармацевтика вошла в топ-5 отраслей по интенсивности инвестиций – исследование

По уровню интенсивности инвестиций фармацевтика делит второе место с телекоммуникациями.

На каждые 100 грн добавленной стоимости в украинской фармацевтике приходится 19 грн капитальных инвестиций. Это один из самых высоких показателей среди отраслей экономики Украины.

Об этом говорится в инфографическом справочнике «Фармацевтика Украины 2019», подготовленном компанией Top Lead при поддержке фармацевтической фирмы «Дарница», юридической фирмы Aequo и Торгово-промышленной палаты Украины.

По уровню интенсивности инвестиций фармацевтика делит второе место с телекоммуникациями, незначительно уступая лишь пищевой промышленности (20 грн инвестиций на 100 грн добавленной стоимости). В топ-5 отраслей также вошли агропромышленный комплекс (17 грн) и нефтепереработка (14 грн).

«Объем инвестиций в фармпроизводство еще не восстановился до докризисного уровня. Но уровень интенсивности инвестиций выше среднего по отраслям экономики Украины», - отмечают авторы исследования.

В 2014 году объем капитальных инвестиций в украинское фармпроизводство составил $118 млн, в 2016 году он снизился до $63 млн, а в 2018 году – вырос до $88 млн.

В исследовании также подчеркивается, что в фармацевтической отрасли работают всего 0,15% всех трудоустроенных украинцев, но при этом они обеспечивают 0,83% ВВП Украины.

«Украинская фарма имеет колоссальный потенциал. Рынок будет расти не только количественно, но и качественно. Мы ищем зарубежных стратегических партнеров, чтобы получить доступ к современным инновационным технологиям. Ведем переговоры с государством, чтобы принять участие в госпрограммах по разработке новых препаратов», - прокомментировал глава исполнительного совета управляющей компании ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница» Дмитрий Шимкив.

Ранее сообщалось, что среднегодовой темп роста аптечного рынка лекарств в Украине за последние три года составил 11%.