Минфин за пять месяцев оплатил по долгам 231 миллиард гривень

Оплачена почти половина, или 48% годовых долговых платежей.

Министерство финансов Украины за январь-май 2019 года обеспечило долговые платежи на 231,2 млрд грн, включая 176,2 млрд грн в счет погашения государственного долга и 55 млрд грн в счет его обслуживания.

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Согласно обнародованным на сайте министерства данным о прогнозном объеме долговых платежей в целом за 2019 год, которые по состоянию на 1 июня были уровне 481,55 млрд грн, за пять месяцев оплачена почти половина, или 48% годовых долговых платежей.

Также сообщается, что государственные заимствования за январь-май составили 182,2 млрд грн, в том числе 155,5 млрд грн - от размещения ОВГЗ.

Как сообщал УНИАН, объем государственного и гарантированного государством долга Украины за январь-апрель 2019 года вырос в долларовом эквиваленте на 1,9% - до 79,82 млрд долл., но при этом сократился в гривневом эквиваленте на 2% - до 2,125 трлн грн.