Китайская СNBM обратилась к Зеленскому за защитой от украинских рейдеров

Один из самых крупных иностранных инвесторов в Украине просит защиты у президента Владимира Зеленского, написав ему официальное обращение.

После встречи Президента Украины с Послом КНР крупнейшая китайская госкорпорация СNBM обратилась к Зеленскому за защитой от украинских рейдеров.

Один из самых крупных иностранных инвесторов в Украине просит защиты у президента Владимира Зеленского, написав ему официальное обращение.

В тексте обращения идет речь о дочернем предприятии Китайской Национальной Группы Корпораций по строительным материалам (далее СNBM) – ООО «Восход Солар», владеющей солнечной электростанцией в Николаевской области, и являющейся одной из десяти станций общей мощностью в 267 МВт, которые принадлежат китайской корпорации. CNBM – одна из самых крупных государственных корпораций в КНР и одна из крупнейших корпораций в мире, занимающая 243 место в списке Forbes Fortune 500. Корпорация также является одним из самых больших инвесторов в сферу возобновляемой энергетики в Украине с 2010 года.

По утверждению представителей компании их активы попали в сферу интересов скандального украинского олигарха Павла Фукса, который ранее упоминался в СМИ как участник покупки и взыскания долгов Киевского Метрополитена на сумму в 2 млрд грн.

В открытом обращении китайский инвестор утверждает, что господин Фукс, пользуясь связями в судах и силовых структурах (в частности, в Генеральной Прокуратуре, СБУ и ФГВФЛ) через непрозрачные аукционы ФГВФЛ, быстрое рассмотрение дел в судах и создание влиятельных следственных групп при Генпрокуратуре, фактически изымает имущество Китайской Национальной Корпорации, которая является держателем инвестиционного пакета более чем в 1 млрд долларов на украинском рынке возобновляемой энергетики.

В документе сообщается, что следователи и суды избегают контактов с представителями Китайской Корпорации, затягивают рассмотрение дела, либо наоборот неожиданно выносят нужные Павлу Фуксу мгновенные решения, проводя в зале для совещаний лишь 2 минуты, что, как утверждают представители Компании говорит о необычайно высоком уровне коррумпированности в украинской «фемиде».

Китайская сторона обоснованно усомнилась в результативности судебной реформы под началом Порошенко-Грановского, которые по мнению инвестора имеют давние и крепкие отношения с Павлом Фуксом, являющегося конечным бенефициаром ООО «ФК Веста» через которую он и пытается заполучить активы китайской госкомпании.

«Таким образом, судебная и правоохранительная системы продолжают обслуживать интересы определенных лиц, которые были приближены к бывшему руководству государства, а все попытки компании решить ситуацию в правовом поле остаются безрезультатными», - указано в обращении компании.

Крупный заграничный инвестор ожидает, что Президент Зеленский даст свою оценку происходящим событиям.

Как сообщалось ранее, 11 мая новоизбранный президент Владимир Зеленский встретился с послом Китайской народной республики в Украине Ду Веем.Как написал в своем Twitter президент Украины: ««Говорили о развитии сотрудничества и традиционно дружественных отношениях между нашими странами. Для Украины также важен опыт Китая и инвестиций».