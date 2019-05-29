В "Ощадбанке" рассказали, как взыскать $1,3 миллиарда с России: назвали три способа

Отмечается, что согласно международному праву существует немало различных механизмов приведения в исполнение решений международных судебных учреждений.

Решение международного инвестиционного арбитражного суда по спору между «Ощадбанком» и Россией, которое было принято в Париже, может быть принудительно исполнено в 154 иностранных государствах.

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Об этом говорится в ответе пресс-службы «Ощадбанка» на запрос ЭП.

Отмечается, что согласно международному праву существует немало различных механизмов приведения в исполнение решений международных судебных учреждений.

В частности, принудительное исполнение возможно за счет государственной собственности России.

"По общему правилу, имущество, принадлежащее государству, защищено специальным иммунитетом и в результате такого иммунитета на имущество не может быть обращено взыскание. В то же время, если государственная собственность используется в коммерческих целях, иммунитет такой собственности не предоставляется", - сообщили в «Ощадбанке».

Соответственно, исполнение решения суда возможно лишь за счет имущества, являющегося государственной собственностью Российской Федерации, но при этом использующегося в коммерческих целях.

Принудительное взыскание возможно также через "замену кредитора".

"В тех отношениях с иностранными контрагентами, где Россия выступает кредитором, "Ощадбанк" может просить суд заменить Россию на себя, и требовать от контрагентов России (должников) уплаты долга именно банка", - рассказали в пресс-службе финучреждения.

Третий вариант взыскания - за счет собственности государственных компаний.

"Альтернативным вариантом является обращение взыскания на имущество государственных компаний, которое находится на территории третьих государств путем применения доктрины alter ego, то есть государственная компания приравнивается к самой стране. Реализация такого подхода возможна в Великобритании, США, Канаде, Франции, Швеции и ряде других стран", - заявили в "Ощадбанке".

Победители суда напомнили, что Российская Федерация обязана выплатить компенсацию и начисленные до даты вынесения решения проценты в размере около 1,3 млрд долл и начисленные после вынесения решения проценты, которые по состоянию на 11 мая 2019 года составляют около 16 млн долларов.

Российская Федерация не присутствовала при рассмотрении спора и вынесении решения и не признает его.

"Учитывая общеизвестную практику Российской Федерации не признавать законные решения иностранных и арбитражных судов, добровольного исполнения решения со стороны Российской Федерации вряд ли стоит ожидать", - констатируют в "Ощадбанке".

Напомним, 26 ноября 2018 года Арбитражный суд в Париже вынес вердикт в пользу «Ощадбанка» - взыскать с Российской Федерации убытки, которые понес банк в результате аннексии Крыма в размере 1,3 млрд долларов.

Российское Мининстерство юстиции заявило, что Российская Федерация не признает решение международного арбитража и не будет компенсировать убытки "Ощадбанку".