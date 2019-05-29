«АХА Страхование» заплатила в бюджет Украины более 153 млн грн, став самым крупным налогоплательщиком страхового рынка в 2018 году

«AXA Cтрахование» – самый крупный налогоплательщик на страховом рынке Украины в 2018 году, по данным «ТОП-100. Рейтинги крупнейших». Общая сумма налогов, заплаченных компаниями «AXA Страхование» и «AXA Страхование Жизни» в 2018 году составила более 153, 8 млн. При этом «AXA Страхование» заплатила 147,15 млн грн, «AXA Страхование Жизни» - 6, 65 млн грн.

Председатель Правления Андрей Перетяжко отметил: «AXA Страхование» 11 лет является крупнейшим налогоплательщиком на страховом рынке, у нас нулевая толерантность к оптимизации налогообложения, мы всегда платим все налоги и сборы. Поэтому, если сравнить оплаченные нами суммы налогов со средними показателями по рынку, уровень нашей налоговой нагрузки отличается не на десятки процентов, а в разы. Мы надеемся, что решение проблемы с налогообложением будет среди приоритетов власти, чтобы экономика Украины могла эффективно развиваться».

В 2018 году объем страховых платежей в Украине вырос на 6 млрд грн по сравнению с 2017-м (49,4 против 43,4 млрд грн), а с ним увеличился и объем налогов, уплаченных страховыми компаниями в казну, которые платят 3%-й налог на общие поступления. 10 крупнейших страховых компаний заплатили в бюджет Украины 850 млн грн в 2018 году, при этом 18% приходится на AXA Страхование.

СК «АХА Страхование» - универсальная страховая компания, представлена на украинском страховом рынке с 1994 года года, в 2007 году стала частью международной группы «AXA» В компании работает более 780 сотрудников и 1 220 агентов по всей Украине. Сегодня в Украине компании доверяет более полумиллиона клиентов.

2019 г. – «Самая профессиональная страховая компания» по результатам «Финансового Оскара 2018» (журнал

«Бизнес»);

2019 – 1-е место в рейтинге крупнейших налогоплательщиков страхового рынка (ТОП-100. Рейтинг крупнейших)

2018 г. – 1-е место в рейтинге надежности среди страховых компаний (журнал Деньги);

2018 г. – лидер рейтинга «Репутационные активисты» среди страховых компаний (журнал Фокус);

2018-2017 гг. – лидер страхования КАСКО среди страховщиков на украинском рынке (Insurance TOP);

2017 г. – Автостраховщик года в конкурсе Финансовый Оскар 2017 (журнал Бизнес);

2017 г. – 1-е место по страховым выплатам среди страховых компаний (Insurance TOP);

2017 г. – 1-е место по чистым заработанным премиям (Insurance TOP);

2017 г. – 1-е место среди страховщиков по размеру фонда оплаты труда (Insurance TOP);

2017-2016 гг. – 1-е место в национальном рейтинге управления корпоративной репутацией (журнал Бизнес) ;



14 февраля 2019 года АХА успешно завершила оформление сделки по продаже всех своих компаний в Украине с Fairfax Financial Holdings Limited