Один из ключевых кредиторов Украины прогнозирует замедление инфляции в стране

Банк прогнозирует и дальнейшее снижении инфляции в 2020 году до 6% и 5% - в 2021 году.

Один из ключевых кредиторов Украины Всемирный банк прогнозирует замедление инфляции в Украине в 2019 году до 7% по сравнению с 9,8% в 2018 году.

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Такие данные содержатся в обновлённом экономическом обзоре Всемирного банка, розданном в ходе пресс- конференции.

Кроме того, банк прогнозирует и дальнейшее снижении инфляции в 2020 году до 6% и 5% - в 2021 году.

Также Всемирный банк прогнозирует дефицит государственного бюджета в Украине по итогам 2019 года на уровне 2,3% ВВП против 2% в 2018 году, а в 2020 году - на уровне 2,3%, с последующим снижением в 2021 году до уровня 2,2% ВВП.

«Замедление темпов экономического роста в 2019 году было ожидаемым», - сказала на пресс-конференции экономист представительства Всемирного банка в Украине Анастасия Головач, представляя обзор.

Также, согласно обновлённым данным, уровень государственного и гарантированного государством долга сократится с 62,3% ВВП в 2018 году до 57,3% ВВП по итогам текущего года, а в последующие два года уменьшится до 54,9% и 52,5% ВВП соответственно.

В то же время уровень внешнего долга составит 81,8% ВВП по итогам 2019 года, а также 79% ВВП и 75,4% ВВП по итогам 2020 и 2021 годов соответственно.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк подтвердил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) в 2019 году на уровне 2,7%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на макроэкономическом прогнозе с ростом реального ВВП на 3% при инфляции 7,4%.

Национальный банк Украины прогнозирует в 2019 году замедление инфляции до 6,3%, Международный валютный фонд – до 7,3%.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, в текущем году в Украине ожидается замедление темпов роста потребительских цен до 7,2%.