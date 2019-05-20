Кабмин обжаловал отмену национализации "ПриватБанка"

Апелляционная жалоба датирована 16 мая.

Кабинет министров Украины подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда Киева об отмене национализации "ПриватБанка".

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Как свидетельствуют данные реестра апелляционных жалоб, Кабмин является заявителем апелляционной инстанции в деле по иску экс-владельца банка Игоря Коломойского против Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального банка, правительства и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В качестве третьей стороны в деле выступают "ПриватБанк" и Министерство финансов Украины.

Отмечается, что апелляционная жалоба датирована 16 мая.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о национализации "ПриватБанка", а также решение НБУ о перечне связанных лиц финучреждения, ставшее основой для конвертации обязательств перед ними в акции.

Международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, Представительство Евросоюза, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США, выступили с заявлениями о поддержке национализации "ПриватБанка".