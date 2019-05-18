Tesla может обанкротиться через 10 месяцев - СМИ

Недавно компания собрала дополнительно 2,7 миллиардов долларов финансирования, но производство тратит столь большие средства, что этого не хватит и на год.

Американский производитель электрокаров Tesla может обанкротиться через 10 месяцев, если радикально не пересмотрит бюджет.

Об этом стало известно из выложенного в сеть письма основателя компании Илона Маска к своим подчиненным, пишет "Голос Америки".

Недавно компания собрала дополнительно 2,7 миллиардов долларов финансирования, но производство тратит столь большие средства, что этого не хватит и на год, говорится в обращении Маска к работникам.

Чтобы предупредить банкротство, Маск анонсировал инициативу по урезанию расходов: специальные группы экспертов будут искать, где сократить расходы, включая запчасти автомобилей, зарплаты и путешествия сотрудников и аренду помещений.

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Отдельно, каждую статью бюджета лично пересматривать сам Маск и новый финансовый директор компании Зак Киркгорн.

Медиа рассуждают, что, уведомив об этом работников, Маск дал им время на просмотр бюджетов своих отделов: "Это тяжелые перемены, но это единственный способ для Tesla стать финансово стабильной и добиться успеха в нашей цели - помочь сделать мир экологически устойчивым".

Один из руководителей движения с производства электрокаров не первый раз затягивает пояса. В прошлом июне Tesla уволила 9% работников, в январе - еще 7%.

В соответствии с налоговой декларацией компании по 2018 год, прибыль от проданных и сданных в аренду автомобилей Tesla составил $18,5 миллиардов. Однако компания все еще неприбыльная - чистый убыток достиг $1 млрд.