В профильном комитете Рады ожидают прибытия миссии МВФ уже 21 мая

Ожидается, что миссия МВФ будет работать в Украине в течение двух недель.

Украинские власти ожидают прибытия оценочной миссии Международного валютного фонда 21 мая.

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Об этом сообщил первый заместитель главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко в ходе заседания парламентского согласительного совета.

"Со следующей недели, с 21 мая, в Украину приезжает миссия МВФ работать в течение двух недель", - сказал Довбенко.

Он напомнил о невыполненном структурном маяке по меморандуму с МВФ - принятии законопроекта №2413а о "сплите" (распределении функций надзора на рынке небанковских финансовых услуг).

"Мы брали на себя обязательства рассмотреть его до 31 марта этого года. Так случилось, что мы не смогли, но уже на эту пленарную неделю в четверг этот законопроект зафиксирован в проходной части", - добавил депутат.

Довбенко высказал пожелание главе парламента Андрею Парубию, чтобы рассмотрение законопроекта не переносили, ссылаясь на мнение партнеров Украины из международных финансовых организаций, что в действующей Раде для этого достаточно голосов.

Ранее глава департамента коммуникаций МВФ Джерри Райс на традиционном брифинге в Вашингтоне заявил, что Фонд пока не определил точную дату очередной оценочной миссии в Украину, но спрогнозировал ее прибытие в ближайшие недели.

Справка УНИАН. Совет директоров МВФ в декабре 2018 года утвердил новую 14-месячную программу stand-by для Украины объемом 3,9 миллиарда долларов, в рамках которой наша страна получила 1,4 миллиарда долларов. Получение еще двух траншей по 1,3 миллиарда долларов ожидается по итогам пересмотра выполнения условий программы в мае и в ноябре. Срок программы истекает в феврале 2020 года.

По оценкам экспертов, Украина получит очередной транш кредита в рамках действующей программы с МВФ в течение двух месяцев, так как выполнила три из четырех структурных маяков, необходимых для следующего транша.

В то же время, возможным препятствием для продолжения сотрудничества с МВФ эксперты назвали отмену Конституционным судом Украины ответственности за незаконное обогащение и ситуацию вокруг "ПриватБанка".