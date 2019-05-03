Фонд гарантирования завершает ликвидацию банка "Форум"

Ликвидатор банка прекращает прием документов относительно реестра кредиторов.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц завершает процедуру ликвидации банка "Форум" - одного из крупнейших обанкротившихся финучреждений.

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Как сообщается на сайте Фонда, в связи с этим ликвидатор банка прекращает прием документов об изменении реквизитов кредиторов четвертой очереди и включение в реестр дополнительных требований кредиторов любой очереди погашения, а также других документов относительно реестра кредиторов.

Справка УНИАН. Банк "Форум" (г. Киев) работал на рынке Украины с 1994 года и входил в группу крупных банков. Банк принадлежал подконтрольной "Смарт-Холдингу" Вадима Новинского компании Yernamio Consulting Limited (Кипр).

Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию в банк "Форум" в марте 2014 года, а с июня начал процедуру ликвидации финучреждения.