НБУ установил факты отмывания денег с помощью гособлигаций

За 2 года брокеры заключили сделки с ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% всех сделок с ОВГЗ на фондовых биржах.

Национальный банк Украины выявил ряд циклических финансовых операций профессиональных участников фондового рынка с облигациями внутреннего государственного займа, имеющих признаки отмывания доходов, полученных преступным путем.

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Как сообщается на сайте НБУ, по результатам указанных сделок с ОВГЗ на биржевом рынке 74 физических лица (в том числе 12 публичных) получили 800 миллионов гривень прибыли, 4 юридических лица (в том числе 2 нерезидента) - 95 миллионов гривень прибыли, в то время как 18 юрлиц (в том числе 6 нерезидентов) получили 919 миллионов гривень убытков.

По оценкам НБУ, за период с 10 января 2017 года по 4 декабря 2018 года, или за 2 года, указанные брокеры заключили на фондовых биржах сделки с ОВГЗ, удельный вес которых составляет не менее 30% всех сделок с ОВГЗ на фондовых биржах за этот период.

Также сообщается, что Нацбанк сообщил об установленных фактах Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, которая осуществляет надзор за этими финучреждениями, в том числе по вопросам противодействия отмыванию доходов.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины в январе-апреле 2019 года применил меры воздействия за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга к одиннадцати банкам.