НБУ не связывает повышение спроса на наличность с "ПриватБанком"

В канун праздников традиционно наблюдается повышенное снятие наличной гривни и валюты.

Текущее повышение спроса банков на наличные деньги связано не с "ПриватБанком", а с пополнением запасов в связи с предстоящими длительными праздниками.

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Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий.

"Мы видели некоторый рост наличности, но связать это с ситуацией с "ПриватБанком" пока тяжело", - сказал Чурий, отвечая вопрос, справедливы ли соответствующие утверждения экспертов.

По его словам, впереди длительные праздники, в канун которых традиционно наблюдается повышенное снятие украинцами наличной гривни и валюты.

Также Чурий отметил, что ситуация с "ПриватБанком" не оказала никакого влияния на валютный рынок.

Кроме того, он напомнил, что решения судов по "ПриватБанку" еще не вступили в законную силу, и Нацбанк намерен их оспаривать в апелляционном порядке.

Справка УНИАН. Кабинет министров принял решение национализировать "ПриватБанк" в декабре 2016 года, руководствуясь рекомендациями Совета нацбезопасности и обороны. До национализации ключевыми акционерами банка были бизнесмен Игорь Коломойский и его партнер Геннадий Боголюбов.

Окружной административный суд Киева 18 апреля отменил решение о национализации "ПриватБанка", а также решение НБУ о перечне связанных лиц финучреждения, ставшее основой для конвертации обязательств перед ними в акции.

20 апреля Печерский районный суд Киева принял решение о расторжении договора поручительства Коломойского по кредитам рефинансирования "ПриватБанка", полученным до его национализации.

Согласно совместному заявлению НБУ, Министерства финансов и "ПриватБанка", возврат финучреждения его прежним владельцам невозможен, и решение суда будет оспорено посредством апелляции.

Международные партнеры Украины, включая Международный валютный фонд, представительство Евросоюза, Европейский банк реконструкции и развития, Всемирный банк и посольство США, выступили с заявлениями о поддержке национализации "ПриватБанка".