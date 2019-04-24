Гривня на межбанке подешевела к доллару
В среду, 24 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,64/26,68 грн/долл., что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,82/29,86 грн/евро, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:
100 USD США – 2659.4202 (24 апреля – 2668.8008)
100 EUR – 2980.9441 (24 апреля – 3001.0665)
Учитывая установленный официальный курс, с начала апреля гривня укрепилась к доллару США на 1,3%, к евро – на 1,2%.