Гривня на межбанке подешевела к доллару

Национальный банк на четверг, 25 апреля, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 26,59 грн/долл, к евро – на уровне 29,81 грн/евро.

В среду, 24 апреля, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,64/26,68 грн/долл., что на 3 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 29,82/29,86 грн/евро, что на 2 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 25 апреля установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2659.4202 (24 апреля – 2668.8008)

100 EUR – 2980.9441 (24 апреля – 3001.0665)

Учитывая установленный официальный курс, с начала апреля гривня укрепилась к доллару США на 1,3%, к евро – на 1,2%.