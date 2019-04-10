Uber хочет продать акций на $10 миллиардов

В Uber надеются, что инвесторы оценят стоимость компании в 90-100 миллиардов долларов.

Компания Uber Technologies, крупнейший сервис по вызову водителей в США, планирует провести IPO на сумму около 10 миллиардов долларов.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Отмечается, что официальное заявление Uber может сделать уже 11 апреля, роуд-шоу стартует в конце месяца. Торги ценными бумагами на нью-йоркской фондовой бирже могут начаться в мае.

"В Uber надеются, что инвесторы оценят стоимость компании в 90-100 миллиардов долларов", - сообщают источники Reuters.

Представители Uber от официальных комментариев отказались.

По итогам прошлого года Uber получила около 3,3 миллиарда долларов убытка. Однако консультирующие Uber банки предполагают, что во время IPO она может быть оценена в 120 миллиардов долларов.

В декабре 2018 года Uber конфиденциально подала в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) документы на проведение IPO в 2019 году. WSJ также сообщал о планах Uber дать некоторым своим водителям возможность принять участие в первичных публичных размещениях своих акций.