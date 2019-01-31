Uber объявил о приостановке работы в Барселоне

С завтрашнего дня в Каталонии вступают в силу новые правила для такси, в соответствии с которыми период ожидания клиентом машины после вызова должен составлять не менее 15 минут.

Агрегатор такси Uber заявил о приостановке своей работы в одном из самых популярных туристических городов мира - Барселоне.

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«Новые ограничения, одобренные каталонским правительством, не оставляют нам другого выбора, кроме как приостановить работу UberX и оценить перспективы дальнейшей работы в Барселоне. При этом мы остаемся привержены нашей цели - быть долгосрочным партнером испанских городов и надеемся на плодотворную работу с каталонским правительством и городским советом ради общего блага», - говорится в заявлении компании, передает kommersant.

С завтрашнего дня в Каталонии вступают в силу новые правила для такси, в соответствии с которыми период ожидания клиентом такси после вызова должен составлять не менее 15 минут. Кроме того, водителям, сотрудничающим со службами-агрегаторами, запрещено ездить по улицам в ожидании новых заказов, а предписано находиться на специальных стоянках для такси.

По мнению местных наблюдателей, новые правила были приняты каталонскими властями под давлением обычных служб такси и жалоб местных таксистов на службы-агрегаторы, вылившихся в уличные акции протеста. Еще на прошлой неделе в ходе обсуждения новых правил Uber заявил, что будет вынужден прекратить свою работу в Барселоне, если они вступят в силу.