Нацбанк выдал бессрочные лицензии четырем сетям обменников
Национальный банк Украины переоформил генеральные лицензии на проведение валютных операций еще четырем небанковским финансовым учреждениям, специализирующимся на обмене валют.
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Как сообщается на сайте НБУ, новые лицензии получили «Финансовая компания Магнат», «Украинская финансовая группа», «Финансовая гарантия» и «Финансовая компания Партнер».
В НБУ напомнили, что новые лицензии будут действовать бессрочно в отличие от прежних, выданных сроком до 3 лет.
Справка УНИАН. С введением в действие с 7 февраля нового Закона «О валюте и валютных операциях» Нацбанк предоставил возможность упрощенного переоформления валютных лицензий всем участникам рынка обмена валют. Также новым законом предусмотрена возможность получения валютной лицензии операторами почтовой связи.
В конце марта Нацбанк выдал первые лицензии восьми небанковским финансовым учреждениям: «Альфа-Инвест Групп», «Финод», «Финансовый мир», «Конверсия», «Иноме Групп», «Смарт Финэксперт», «24 Онлайн», «Пост Финанс».