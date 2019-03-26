НБУ выдал новые валютные лицензии восьми небанковским финучреждениям

Лицензии получили финкомпании «Альфа-Инвест Групп», «Финод», «Финансовый мир», «Конверсия», «Иноме Групп», «Смарт Финэксперт», «24 Онлайн», «Пост Финанс».

Национальный банк Украины начал переоформление валютных лицензий в соответствии с новым валютным законодательством, выдав первые лицензии восьми небанковским финансовым учреждениям.

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Как сообщается на сайте НБУ, новые лицензии получили финансовые компании «Альфа-Инвест Групп», «Финод», «Финансовый мир», «Конверсия», «Иноме Групп», «Смарт Финэксперт», «24 Онлайн», «Пост Финанс».

В НБУ отметили, что новые лицензии будут действовать бессрочно, в то время как прежние генеральные лицензии выдавались на срок до 3 лет.

Также сообщается, что Нацбанк предоставил возможность упрощенного переоформления лицензий всем участникам рынка обмена валют.

Справка УНИАН. С введением в действие с 7 февраля нового Закона «О валюте и валютных операциях» в Украине утратили силу порядка тридцати ограничений на валютном рынке.

В частности, украинцы смогут покупать и продавать валюту не только в банках и пунктах обмена валют небанковских финучреждений, но и в почтовых отделениях.

Кроме того, новый закон разрешает оnline-покупку валюты физическими лицами.