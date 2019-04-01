Нацбанк с начала года пополнил резервы на $625 миллионов

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта составили 20,220 миллиарда долларов.

Национальный банк Украины за январь-март купил на межбанковском валютном рынке на 624,78 миллиона долларов больше, чем продал.

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Как сообщается на сайте НБУ, за этот период регулятор купил 791,6 миллиона долларов, продал – 166,83 миллиона долларов.

Согласно приведенным данным, в том числе в марте НБУ купил 256,7 миллиона долларов, продал – 109,5 миллиона долларов.

В последнюю неделю марта НБУ купил на межбанке 15 миллионов долларов и не продавал валюту, как и неделей ранее.

Справка УНИАН. Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за март подешевела к доллару США на 1,3% - до 27,21 гривни/доллар, но выросла к евро на 0,3% - до 30,57 гривни/евро. С начала года, за январь-март, гривня укрепилась к доллару на 1,7%, к евро - на 3,6%.

Международные резервы Украины по состоянию на 1 марта составили 20,220 миллиарда долларов, что на 2,9% ниже показателя месяцем ранее. С начала года резервы сократились в таких же пределах, учитывая, что на начало февраля показатель оставался на уровне начала года, или на пятилетнем максимуме.