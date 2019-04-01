Нацбанк подсчитал, на сколько гривня подешевела к доллару за март

Украинская гривня за март подешевела к доллару на 1,3% - до 27,21 грн/долл.

Украинская гривня по официальному курсу Национального банка Украины за март подешевела к доллару США на 1,3% - до 27,21 грн/долл., но выросла к евро на 0,3% - до 30,57 грн/евро.

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Как сообщается на сайте НБУ, с начала года, за январь-март, гривня укрепилась к доллару на 1,7%, к евро - на 3,6%.

В НБУ пояснили, что на валютном рынке в марте сохранялась благоприятная ситуация благодаря притоку иностранных портфельных инвестиций и росту предложения валюты со стороны клиентов банков в первой половине месяца в связи с завершением сроков уплаты годовых налогов в государственный бюджет.

В то же время, как отмечает НБУ, во второй половине марта спрос на валюту вырос, частично за счет ситуативной покупки отдельных участников рынка.

Справка УНИАН. Национальная валюта Украины в 2018 году укрепилась к доллару США на 1,4% - до 27,69 грн/долл. на 1 января 2019 года.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 грн/долл.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 грн/долл.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 грн/долл.