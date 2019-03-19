Завтра в Украине подорожает валюта: свежие курсы от НБУ

Официальный курс НБУ на 20 марта: 100 USD – 2716,0830 гривни; 100 EUR – 3084,9271 гривни.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 20 марта установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2716,0830 (19 марта – 2713,1890)

100 EUR – 3084,9271 (19 марта – 3079,1982)

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Как сообщает УНИАН, сегодня, 19 марта, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 27,24/27,29 гривни/доллар, что на 14 копеек ниже закрытия предыдущих торгов.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 30,91/30,97 гривни/евро, что на 17 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Национальный банк на среду, 20 марта, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,16 гривни/доллар, к евро – на уровне 30,85 гривни/евро.