Президент подчеркнул, что Россия пойдет на все, чтобы разрушать нормальную жизнь украинцев.

Президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины сделают все для того, чтобы этой зимой обеспечить украинцев электроэнергией и теплом.

Об этом он рассказал в своем видеообращении.

"Мы сделаем все, чтобы дать людям электричество и тепло этой зимой. Но мы должны понимать, что Россия сделает все, чтобы разрушать нормальность жизни. Они не считаются с расходами на энерготерор. Если взглянуть на цену только вчерашнего российского удара, то примененные ракеты и дроны стоили России в эквиваленте свыше 2 млн 300 тысяч средних российских пенсий по возрасту. И это один удар! Месячные доходы 2 млн 300 тысяч российских пенсионеров. Вместо того чтобы преодолевать бедность в своей стране, российское руководство тратит все, чтобы только не признавать, какую историческую ошибку они сделали этой своей войной против Украины", – подчеркнул глава государства.

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По словам Зеленского, на поле боя оккупанты безнадежны, и украинские воины это уже доказали.

"Но нужно время, нужны усилия, нужно терпение, чтобы доказать, что и надежда на зиму для российских террористов не оправдается. Уверен, мы и это пройдем", – заявил президент.

Зима в Украине 2022

Из-за постоянных атак РФ на объекты критической инфраструктуры в Украине прогнозируют чрезвычайно тяжелую зиму.

Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко предупредил, что нынешняя зима будет достаточно тяжелой из-за возможности постоянных перебоев с электричеством и отоплением.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль призвал украинцев запасаться на зиму теплой одеждой, свечами, фонариками и батарейками на случай отсутствия энерго- и теплоснабжения вследствие возможных массированных ракетных обстрелов.

В то же время аналитик "Центра развития города" Юрий Щедрин заявил, что Украине хватит запасов газа на теплую и умеренную зиму, в случае холодной – можно будет докупить еще.

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