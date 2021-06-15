По словам президента, на международной бирже работают только прозрачные правила.

Президент Украины Владимир Зеленский поддерживает выход Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» и государственной компании НАЭК «Энергоатом» на публичное размещение акций (IPO) на крупной международной бирже.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время Всеукраинского форума «Украина 30. Экономика без олигархов» в Киеве.

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«Прежде всего, все такие компании, чего они хотят? Они хотят на IPO, простыми словами - выйти на биржу, будет другая цена, владелец всегда может получить очень большие деньги, и будет открыта цена акций этой компании. Там работают только прозрачные правила. «Нафтогаз» уже давно хочет и мечтает выйти на IPO, и это правильная вещь, и я считаю, что то же будет с «Энергоатом», они могут выйти», - заявил он.

Выход на биржу

В июле 2020 года на то время председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев сообщил, что вывод Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на первичное публичное размещение акций является главной амбицией компании.

В 2017 году Коболев заявлял, что продажа миноритарного пакета акций компании (15%), которая может состояться в 2020 году, позволит государству получить 10 млрд долл. дохода, а также сделает необратимыми положительные реформы в компании.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают около 80% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

Госпредприятие «НАЭК «Энергоатом» - крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства свыше 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На «Энергоатом» возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны. По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире.

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Автор: Константин Гончаров