Ввод газопровода в эксплуатацию зависит от ситуации в Европе.

Сертификация российского газопровода "Северный поток-2" может затянуться. Его ввод в эксплуатацию зависит от ситуации в сфере энергетики в Европе.

Об этом пишет Bloomberg.

Отмечается, что сертификация немецким регулятором российского газопровода может продлиться до 8 мая следующего года. Согласно европейскому законодательству, именно до этой даты Германия и Еврокомиссия могут рассматривать этот вопрос.

"Российскому "Северному потоку-2" может потребоваться еще несколько месяцев...трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время", - говорится в сообщении.

Читайте также Россия сразу на полгода закрыла возможность роста транзита через украинскую ГТС "Северный поток-2": что известно

Проектом "Северный поток-2" (Nord Stream 2) предусмотрено строительство и работа двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Газопровод проходит в обход Украины.

21 июля 2021 года США и Германия достигли соглашения по "Северному потоку-2". В нем предусмотрено, что Вашингтон отказывается от намерений ввести санкции для участников проекта Nord Stream 2, однако возможность санкций Евросоюза для Москвы сохраняется, если Россия будет использовать газопровод как инструмент энергетического давления. В соглашении также говорится о намерении сохранить транзит газа через Украину. Германия обещает воспользоваться всеми рычагами, чтобы убедить Россию продлить договор о транзите газа через Украину, который должен закончиться в конце 2024 года.

10 сентября в России заявили об окончании строительства газопровода "Северный поток-2".

Советник Государственного департамента США по энергетической безопасности Амос Хохштайн заявил, что сертификация газопровода "Северный поток-2" может затянуться до весны 2022 года.

27 октября 2021 года Украина прокомментировала сертификацию"Северного потока-2".

Автор: Анастасия Горбачева