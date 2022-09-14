По его словам, визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС на прошлой неделе ничего не изменил.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что визит МАГАТЭ на захваченную российскими оккупантами на Запорожскую атомную электростанцию ​​не принес должных результатов.

Как заявил он в интервью Wirtualna Polska, мир игнорирует угрозу, которую несет захват россиянами ЗАЭС.

Данилов разочарован результатами визита МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, поскольку оккупанты не забрали оттуда оружие, взрывчатку и не ушли за пределы электростанции.

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"Первоначально предполагалось, что миссия отправится в Энергодар через Россию, но мы протестовали. В итоге она попала туда через Украину, но мы договорились, что ее будут сопровождать независимые журналисты. В итоге прессу не допустили, а МАГАТЭ ничего не сделало. Они должны были настоять на сохранении этих договоренностей, потому что мир должен иметь информацию из независимых источников. Мир игнорирует угрозу захвата Запорожской АЭС", - подчеркнул секретарь СНБО Украины.

Он возмущен, что мировое сообщество не видит масштабов возможной трагедии, к которой могут привести действия российских оккупантов.

"Сколько зла и несчастья еще предстоит сделать россиянам, чтобы мир наконец-то это увидел? В 2008 году Россия отобрала часть территории Грузии, и все не придали этому значения. В 2014 году она аннексировала Крым, реакция была похожей. Через несколько месяцев она убила 298 человек, летевших в малайзийском Boeing 777. Это последствия попустительства террористам. Масштабы насилия растут", - предупредил Данилов.

Как сообщал УНИАН, российские оккупанты захватили ЗАЭС и город-спутник Энергодар 4 марта. Россия отказывается создавать демилитаризованную зону вокруг ЗАЭС. Оккупанты периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее.

По просьбе правительства Украины МАГАТЭ сформировало миссию для визита на захваченную оккупантами электростанцию. В начале сентября миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС.

2 сентября гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что два эксперта организации продолжат работу на АЭС на постоянной основе. Также Гросси предложил Совету Безопасности ООН создать зону ядерной безопасности и защиты на ЗАЭС.

11 сентября "Энергоатом" сообщил, что 6-й энергоблок ЗАЭС, последний работавший, отключили от энергосети. Таким образом его начали переводить в "холодное" состояние.

12 сентября стало известно, что ЗАЭС подключена к украинской электросети и получает необходимую энергию для охлаждения неработающих энергоблоков.

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