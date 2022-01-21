Соответствующая норма содержится в Национальном плане действий по развитию возобновляемой энергетики.

Украина должна к 2030 году увеличить потребление энергии из возобновляемых источников (ВИЭ) с 9% до 27%.

Об этом говорится в Национальном плане действий по развитию возобновляемой энергетики, который Государственное агентство по энергоэффективности и энергосбережению обнародовало для обсуждения.

В проекте плана до 2030 года определена индикативная цель потребления энергии из возобновляемых источников в 2030 году на уровне 27%, в том числе в секторах: электроэнергетики – 25%; отопления и охлаждения – 35%; транспорта – 14%.

"Национальный план не только устанавливает цели развития отрасли до 2030 года, но и предусматривает меры, которые обеспечат сбалансированное развитие возобновляемой электроэнергетики, теплоэнергетики и потребления возобновляемых источников на транспорте", - говорится в сообщении.

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Так, несмотря на вызовы технического и экономического характера в сфере возобновляемой энергетики, в документе уделено значительное внимание нескольким направлениям. В частности, обеспечению устойчивости генерации объектов возобновляемой генерации, повышению надежности энергоснабжения, переносу сезонных изменений спроса на электроэнергию. А также стимулированию производства "чистой" электроэнергии на рыночной основе, совершенствованию условий поддержки энергетических кооперативов и частных домохозяйств и внедрению механизма выдачи гарантии происхождения электроэнергии.

Кроме того, планом предусматривается стимулирование использования энергоносителей из ВИЭ в транспортном секторе.

Пресс-служба отмечает, что обсуждение Нацплана продлится до 20 февраля.

Возобновляемые источники:

По данным Госэнергоэффективности, в 2020 году общая доля энергии, производимой из возобновляемых источников в валовом конечном энергопотреблении, составила 9,2%. В частности, в электроэнергетике - 13,9%, в системах отопления - 9,3%, в транспортном секторе - 2,5%.

Данные за 2021 год еще не опубликованы.