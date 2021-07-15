Участников рынка газа ждет большая работа по подготовке изменений в закон о госбюджете и налоговый кодекс.

Принятый парламентом законопроект №3508-д об урегулировании задолженности субъектов рынка природного газа и сопутствующих рынков не предполагает автоматической компенсации или списания этих долгов. Об этом заявил глава правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан.

"Первое, что нужно было сделать до открытия рынка газа – это урегулировать проблему долгов, накопившихся по причине ПСО. Но только лишь сегодня, спустя год, в парламенте был проголосован этот законопроект. Хочу особо отметить, что сам законопроект 3508-д не предполагает автоматической компенсации или списания задолженности. Он предполагает лишь определение механизмов верификации этих долгов, это важно", – отметил эксперт в ходе "Украинского энергетического форума" Института Адама Смита.

Читайте такжеВ октябре тарифы на отопление взлетят на 40% - прогнозПо словам Компана, участников рынка газа еще ждет впереди очень большая работа по подготовке изменений в закон о госбюджете и налоговый кодекс.

"Плюс самая большая работа будет с Нацкомиссией по энергетике и с Кабинетом Министров по верификации сумм этой задолженности. Первый шаг сделан, поэтому надеюсь, что в кратчайшие строки будут сделаны остальные шаги", – добавил он.

Напомним, 14 июля 2021 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона Украины №3508-д о мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа.

По состоянию на 1 мая 2021 года общий объем задолженности, накопившейся между участниками рынка газа за период действия ПСО обязательств, превысил 100 млрд грн.

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Автор: Григорий Бондарь