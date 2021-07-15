Тарифный грабеж. Когда долги за "коммуналку" перевалят 100 миллиардов

Топ проблем украинцев возглавляют рост цен и тарифов. Очередные новшества на рынке газа могут вызвать подорожание "коммуналки" в разы. УНИАН разбирался, почему это происходит и сколько долгов мы уже накопили.

Украинцы называют рост цен и тарифов одной из главных своих проблем. Об этом свидетельствуют данные Центра "Социальный мониторинг". А эксперты еще подливают масла в огонь, прогнозируя повышение тарифов в новом отопительном сезоне.

Предпосылки роста цен

Причин вероятного подорожания "коммуналки" называется несколько.

Первая - правительство отменило действие положения о ПСО (возложение специальных обязательств на рынке газа в отношении предприятий теплокоммунэнерго). На деле это означает, что Кабмин больше не будет настаивать, чтобы "Нафтогаз" продавал голубое топливо для ТКЭ по фиксированной льготной цене.

Другими словами, для предприятий теплокоммунэнерго, в большинстве своем – практически банкротов, стоимость будет рыночной. При этом цена газа на европейских хабах, к которым привязана закупка топлива Украиной, уже достигла многолетнего максимума, что ранее вообще не было свойственно летним периодам.

Читайте такжеК середине недели в Украине изменился курс доллараВторая причина - тарифная политика теперь переходит от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) в компетенцию местных властей. Отныне они будут утверждать планы развития и устанавливать тарифы. Регулирование 28 предприятий в сфере производства, транспортировки и поставок тепловой энергии уже передано на местный уровень.

Как утверждает премьер-министр Денис Шмыгаль, этими решениями Кабмин выполнил все структурные маяки программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом, а также продолжил реформу энергетического рынка согласно обязательствам по Соглашению об Ассоциации с ЕС.

Но глава правительства, мягко говоря, слукавил. На деле эти "нововведения" выписаны в законе о рынке газа, который заработал еще в 2016 году. Все новшества вводились поэтапно, и для нынешних просто пришло время. Что же касается меморандума с МВФ, то в нем ни о каком "перепрофилировании" тарифообразования речь не идет.

В договоренностях с Фондом есть пункт о том, что все тарифы должны быть "экономически обоснованными" и соответствовать рыночным. А вот как это будет реализовываться, решает Кабмин. Вот и решил. По факту, просто "слил" всю ответственность на местную власть.

Читайте такжеУкраина получит от Европейского инвестиционного банка кредит в 340 миллионов евро для ДонбассаЕще Шмыгаль отметил, что предприятия теплокоммунэнерго теперь будут заключать договоры на поставки газа самостоятельно с любым поставщиком. Они получат это право даже в случае задолженности.

Между тем, межотраслевая ассоциация "Укртеплокоммунэнерго" прогнозирует, что отмена ПСО и переход предприятий к работе на рынке газа в условиях колоссальных миллиардных долгов приведет к коллапсу в отрасли в ближайшие месяцы. И, как следствие, к срыву отопительного сезона.

Реакция местной власти

Заместитель председателя столичной госгорадминистрации Петр Пантелеев отмечает, что в результате нововведений теплоснабжающие предприятия вынуждены покупать газ по рыночным ценам, которые стремительно выросли по сравнению с прошлым годом. "Нафтогаз" предложил фиксированную цену на длительный период, но и она выше той, что заложена в тариф. Это приведет к тому, что уже этой осенью, не только в Киеве, но и в ряде украинских городов, тарифы на горячую воду и отопление вырастут на 30-40%.

По его словам, в этот тяжелый и для теплоснабжающих предприятий, и для потребителей период, целесообразным было бы использовать газ собственной добычи. Ведь он значительно дешевле.

"Мы обратились с письмом к правительству Украины, где предлагаем на период колебаний рыночных цен на природный газ проработать возможность определения газа, добытого АО "Украгазвидобування" (который является частью группы компаний "Нафтогаз Украины"), газом социального назначения. Ведь его себестоимость составляет не более 4000 гривен за 1000 кубометров. Это позволит не только стабилизировать ситуацию с расчетами, своевременно и в полном объеме приобрести газ для старта отопительного сезона, но и избежать повышения тарифов на горячую воду и отопление, к чему сейчас вынуждено готовиться большинство украинских городов", - отметил Пантелеев.

Читайте такжеОт 5 до 10 тысяч гривень: где в Украине начисляют самые высокие пенсииВ коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго" придумали выход из ситуации – проанонсировали повышение тарифов на тепло и горячую воду, но при этом в платежке за июнь появилась новая строка с авансовым платежом.

"Есть все предпосылки для пересмотра тарифов на услуги по поставке теплоснабжения и горячей воды. Понимая, что финансовая нагрузка на каждую отдельную семью будет увеличиваться и расти пропорционально росту тарифа, начиная с этого месяца, в платежках за июнь киевлянам будет предложен рекомендованный авансовый платеж", - сообщил директор структурного подразделения "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

По его словам, авансовый платеж – штука добровольная и составит около 10 гривен за квадратный метр отапливаемой площади. Но это, во-первых, уменьшит финансовую нагрузку на семейные бюджеты, а также позволит "Киевтеплоэнерго" аккумулировать средства, чтобы вовремя начать отопительный сезон.

В ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" не поддержали эту столичную инициативу. Мол, повышение тарифов только усугубит системный кризис в теплоэнергетике, поскольку может обернуться ростом долгов населения, в то время как у тепловиков нет действенных механизмов для урегулирования ситуации.

"По расчетам предприятий ТКЭ, цена тепловой энергии должна возрасти от 15 до 40 процентов, в зависимости от структуры потребителей в том или ином городе. Однако очевидно, что без дальнейшего вмешательства всех ветвей власти в урегулирование кризиса в ТКЭ, оперативности и слаженности их действий, мы имеем колоссальные риски для начала и стабильного прохождения отопительного сезона во всех городах с централизованным отоплением", - отметили в ассоциации.

Читайте такжеКабмин изменил правила работы ФОПов: что теперь будет по-другомуТепловики считают дискриминационными соглашения с госкомпанией "Нафтогаз" о поставках топлива. Дело в том, что декларативная цена в договоре с "Нафтогазом" указана на уровне 7,42 гривны за кубометр. А реальная - 9 гривен за кубический метр. Плюс стоимость распределения газа - 2,3 гривны за кубометр. При этом предприятия теплокоммунэнерго уже накопили миллиардные долги. Поэтому в ассоциации требуют от Верховной Рады срочно принять во втором чтении закон, позволяющий ТКЭ списать 50 млрд гривен.

Экспертная оценка

"В ближайший отопительный сезон нас ожидает рост стоимости услуг теплокоммунэнерго… Уже сегодня стоимость услуг теплокоммунэнерго подняли в Черновцах, это 75% рост стоимости поставки теплоносителей и горячей воды. Киев также объявил о росте стоимости услуг КП "Киевтеплоэнерго", приблизительно 80% киевлян получат новые платежки, расценки в которых будут выше предыдущих на 40%", - отметил глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко.

По его словам, рост тарифов теплокоммунэнерго ожидается вне зависимости от региона или крупности населенного пункта. Эксперт отмечает, что, к примеру, в Тернополе тарифы могут вырасти на 70%, в Одессе - на 56%, а в Полтаве на 36%. При этом в Кременчуге Полтавской области – на 53%, а, например, в Староконстантинове Хмельницкой области – на 63%.

"То есть, нас будет ожидать рост стоимости на услуги теплокоммунэнерго приблизительно на 40, 50 и 60%", - сказал он.

Читайте такжеНачисления "налога на роскошь" в Днепропетровской области за год выросли в 4,5 раза – ГНСПопенко отметил, что разница в стоимости будет зависеть от того, менялся ли тариф тепловиков последнее время. Например, в Черновцах будет значительное подорожание, поскольку долгое время тариф искусственно занижался.

"Большинство теплокоммунэнерго утверждали свои тарифы, когда цена на газ была 5-5,5 гривны. На сегодня "Нафтогаз" предложил тепловикам газ по 7,42 гривны, то есть рост практически на 50%. Это основное, что повлияло на стоимость газа. Также влияют условия поставки, вынуждающие делать стопроцентную предоплату", - говорит эксперт.

До старта отопительного сезона остается совсем немного времени. Если на "газовые" проблемы закрывать глаза, то "коммуналка" в скором времени станет неподъемной для большинства украинцев. Хотя и сегодня сумма долгов уже перевалила за 80 млрд гривен.

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