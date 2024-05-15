Повышение акциза на дизель и бензин, которое инициирует Кабмин, приведет к закрытию бизнеса и повышению уровня безработицы. Кроме того, такое повышение скажется на ценах, поэтому как следствие, платить больше придется всем украинцам. Об этом заявил председатель Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса Руслан Соболь.

"Последствия повышения акциза очень просты. Бизнес не может дотировать производство продукции или услуг. Поэтому в конце концов, как и всегда, за эти повышения заплатим мы с вами – как конечные потребители, как граждане. Мы должны осознать, что все, что происходит – это не где-то там для бизнеса или для военных. Это для нас, граждан. Мы с вами просто заплатим немножко больше. Немножко хуже будем жить. Немножко туже подтянем пояса", – пояснил Соболь.

Он подчеркнул: это повышение непременно ударит и по бизнесу, ведь сейчас работать и без увеличения налогов довольно трудно.

Видео дня

"Кто-то выдержит, а кто-то уйдет с рынка и будет вынужден распустить коллективы. Это увеличит нагрузку на рынок труда и повысит безработицу. Это последствия, которые могут быть", – резюмировал Соболь.

Как известно, Кабинет министров одобрил законопроект, которым повышаются акцизы на топливо. В правительстве объясняют, что это необходимо для выполнения директивы 2003/96/ЕС.

В то же время, директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн заявил, что это решение было взято из рекомендаций Европейской налоговой директивы, которая, во-первых, не является обязательной для выполнения, а во-вторых – разрабатывалась еще в конце 1990-х годов, и тоже нуждается в модернизации. Ну а тем временем повышение акциза приведет к разбалансировке рынка, падению производства этих видов топлива, и росту зависимости от импорта.