По данным Минэкономики, средняя цена импортного газа в июне выросла на 15%.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в июне 2021 года по сравнению с июнем 2020 года выросла в 4 раза и составила 334,06 долл. за тысячу кубометров, при этом за месяц его стоимость выросла на 15%.

Об этом сообщается на сайте Минэкономики Украины.

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«Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 июня 2021 года, которая составляет 9084,94 грн, или 334,06 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Таким образом, за год стоимость ввозимого в Украину газа выросла в 4 раза. В июне 2020 года цена была на уровне 88,4 долл. за тыс. куб. м.

Как менялась цена

Средняя цена импортного природного газа в Украине в мае 2021 года выросла еще на 14% по сравнению с апрелем и составила 291,72 долл. за тысячу кубометров.

Увеличение цены на природный газ в Украине происходит на фоне роста котировок в Европе, где стоимость газа на хабе TTF в Нидерландах в начале июля достигла 450 долл. за тыс. кубометров на фоне низких запасов газа в европейских хранилищах и нежелания российского «Газпрома» увеличивать транзит газа через украинскую газотранспортную систему.

Как сообщил генеральный директор "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон, "Газпром" в очередной раз проигнорировал аукцион на дополнительные газотранспортные мощности Украины.

Это, среди прочего, приводит к росту цен на газ в Европе и, соответственно, в Украине. Цены на газ в нашей стране коррелируют с европейскими хабами, поскольку Украина - интегрированная часть европейского газового рынка с 2015 года и импортирует из Европы около 30% от общего объема потребления.

Добыча газа в Украине продолжает падать, несмотря на планы правительства по ее наращиванию. Так, крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування» за первое полугодие сократила добычу газа на 5,3% - до 6,8 млрд куб. м.

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Автор: Анна Бредихина