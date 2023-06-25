Электроснабжение скоро должно восстановиться, сообщили в ДТЭК.

В воскресенье утром, 25 июня, жители части Соломенского района Киева пожаловались на выключение света.

В 9:09 электроснабжение исчезло у людей, проживающих по адресу Отрадный проспект, 36, а также на ул. Шепелева, 6, пожаловались жители в комментариях на странице ДТЭК "Киевские электросети" в Facebook.

В компании уже ответили пользователям - сообщили, что электроснабжение может быть восстановлено ориентировочно до 13:00. По данным ДТЭК, в частности, на Отрадном проспекте было обнаружено аварийное отключение в сети.

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В субботу, 24 июня, в ДТЭК предупредили, что бригады работников перевели в повышенную готовность, чтобы в случае аварий из-за непогоды как можно быстрее возвращать электричество в дома клиентов. Стоит отметить, что в Киеве была гроза и сильные порывы ветра.

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21 июня сообщалось, что в столице из-за аварии в сетях компании "Укрэнерго" без электроснабжения остались 100 тысяч потребителей в разных районах.

Экстренные отключения электроснабжения были на территории части Соломенского, Святошинского, Шевченковского, Подольского и Голосеевского районов. Позже всем пользователям вернули электричество.

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