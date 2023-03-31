По оценкам специалистов, работы могут закончить в апреле.

В "Энергоатоме" готовятся к запуску воздушной линии, которая через Польшу соединит украинскую и европейскую энергосистемы. Это даст возожность для импорта электроэнергии из ЕС. Свою часть работ "Энергоатом" уже выполнил, пишет пресс-служба компании.

"Сейчас на площадке уже смонтирована часть необходимого оборудования, а соответствующие подразделения "Энергоатома" проводят работы, которые предшествуют пусконаладочным. Поэтому как только свою часть обязательств выполнит и НЭК "Укрэнерго", линию можно будет вводить в эксплуатацию. По оценкам специалистов, работы НЭК может закончить в апреле", – говорится в сообщении.

Воздушная электролиния между Украиной и Европой

Воздушная линия, которая через Польшу соединяет энергосистемы Украины и Европы, существовала еще в прошлом веке. Ее вывели из эксплуатации на фоне распада СССР, с тех пор она не работала.

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Как объяснили в "Энергоатоме", который поднял вопрос о ее восстановлении, в перспективе эта линия электропередачи даст Украине возможность экспортировать и импортировать электроэнергию в страны ЕС.

Импорт электроэнергии в Украину из Европы начался в 2023 году, это позволило уменьшить дефицит на фоне атак россиян по энергетической инфраструктуре. Накануне европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии приняла решение об увеличении возможностей импорта электроэнергии в Украину.

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